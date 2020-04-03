В Москве выписаны первые штрафы за нарушение карантина

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
В Москве на сегодняшний день выявлено три случая нарушения карантинного режима. Это граждане, которые должны были проходить лечение дома, поскольку у них болезнь протекает в легкой форме, сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
Отмечается, что такие граждане предварительно подписывали согласие о том, что они не будут проходить наблюдение в медучреждении, а останутся дома. В итоге эта договоренность была ими нарушена.
"Оставшись дома, они взяли на себя обязательство находиться дома и не контактировать с другими лицами, но при этом камеры видеонаблюдения зафиксировали, что они нарушили это согласие и вышли на улицу", – отметил Данчиков.
Он добавил, что по всем трем фактам нарушения были составлены протоколы. На граждан был наложен штраф в размере 4 тысяч рублей.
Также нарушивших режим карантина горожан оперативно доставили в Царицынский обсервационный центр, где они продолжат лечение. В учреждении за ними будут присматривать специалисты. Домой пациентов отпустят после полного выздоровления. В случае же ухудшения здоровья их переведут в специализированный стационар.
Ранее сообщалось, что полиция в Москве составила 145 протоколов в отношении нарушивших самоизоляцию людей. Речь идет о тех лицах, которые не имеют права ни при каких условиях покидать квартиру, – вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с больными коронавирусом.
Накануне мэр столицы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушение режима самоизоляции.
Так, за необоснованный выход на улицу москвичей будут штрафовать на 4 тысячи рублей. Если горожанин покинул квартиру и передвигается на транспорте, то заплатить придется 5 тысяч рублей. Штраф за повторное нарушение также составит 5 тысяч рублей. Транспортное средство при этом будет удержано.
Также сообщалось, что Владимир Путин утвердил штрафы за нарушение карантина. В частности, вводится наказание за пренебрежение санитарно-эпидемиологическими нормами в период режима чрезвычайной ситуации, а также если возникла угроза распространения заболевания.
Сообщалось, что для граждан предусмотрены штрафы от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 150 тысяч. И наконец для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей. Если же нарушение повлечет причинение вреда здоровью или смерть человека – эти суммы будут многократно увеличены.
Путин утвердил штрафы за нарушение карантина
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