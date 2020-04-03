Полиция в Москве составила 145 протоколов в отношении нарушивших самоизолцию людей

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Столичная полиция составила 145 протоколов в отношении людей, нарушивших режим самоизоляции, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимира Васенина.
Речь идет о гражданах, которые не имеют права ни при каких условиях покидать квартиру, – вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с больными коронавирусом.
Протоколы против них составлены по статье "Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор".
Васенин отметил, что на улицах города увеличено количество наружных нарядов полиции. Сотрудники оказывают помощь врачам и бригадам скорой помощи, проверяют соблюдение режима самоизоляции и выявляют тех, кто прибыл из-за рубежа и нарушил предписание Роспотребнадзора.
Сергей Собянин подписал закон об установлении ответственности за нарушение режима самоизоляции и введении штрафов.
Депутаты Мосгордумы 1 апреля приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома либо находиться в больнице.
Помимо этого, документ определяет порядок применения системы городского видеонаблюдения для выявления нарушителей.
За нарушение режима самоизоляции москвичей будут штрафовать на 4 тысячи рублей. Если горожанин покинул квартиру и передвигается на транспорте, то заплатить придется 5 тысяч рублей. Штраф за повторное нарушение также составит 5 тысяч рублей. Транспортное средство при этом будет удержано.
Штраф за нарушение приостановки работы предприятий для граждан будет достигать 40 тысяч, для юрлиц – до 300 тысяч, за повторное нарушение – до 500 тысяч.
В обеспечении режима самоизоляции будут задействованы общественные пункты охраны порядка. Сформированные бригады будут патрулировать определенную закрепленную территорию.
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