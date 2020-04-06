Россия выделит ВОЗ миллион долларов на борьбу с коронавирусом

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Россия выделит Всемирной организации здравоохранения миллион долларов на борьбу с коронавирусом. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Деньги на уплату единовременного добровольного целевого взноса выделят из федерального бюджета в 2020 году.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что России пока удается сдерживать взрывной рост распространения коронавирусной инфекции.

За последние сутки в России подтвердили 954 случая коронавирусной инфекции. Больше всего случаев заражения в Москве – 591.

В целом в 80 регионах на сегодняшний день зарегистрировано 6343 случая коронавирусной инфекции. Из больниц выписали 406 человек. За весь период умерли 47 человек.

В мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончалось.