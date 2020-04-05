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Общество

13:56

РФ пока удается сдержать взрывной рост распространения COVID-19 – Попова

общество безопасность

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что России пока удается сдерживать взрывной рост распространения коронавирусной инфекции.

"Нам удается не сорваться во взрывной рост, в рост экспоненциальный", – приводит ТАСС ее слова.

За сутки в стране было подтверждено 658 новых случаев COVID-19 в 14 регионах. Большинство новых заболевших выявили в Москве – 536 человек.

Всего в 79 регионах России на сегодняшний день зарегистрировано 5389 случаев коронавирусной инфекции. За сутки из больниц выписали 22 человека.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что в столице предпримут жесткие решения для предотвращения COVID-19. Градоначальник заявлял, что в Москве зарезервировали максимальное число больниц под борьбу с коронавирусной инфекцией.

В Москве были продлены все ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса, до 1 мая. В соответствии с указом мэра Москвы магазины непродовольственных товаров, рестораны, спортивные клубы и аналогичные заведения, деятельность которых была ранее приостановлена, останутся закрытыми до конца апреля.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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