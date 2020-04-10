Как провести выходные на самоизоляции. Советы психолога

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Довольно сложно выделить выходные дни в условиях самоизоляции, когда все время люди проводят дома. Кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко рассказала Москве 24, как это сделать, а также как вернуться в рабочее русло тем, кто работает дистанционно.

Психолог считает необходимым отделить выходные дни от будних. По ее мнению, человек сам для себя должен понять, что выходные дни действительно должны стать временем отдыха. Она советует по возможности полностью отказаться от удаленной работы, от бытовых дел. В субботу и воскресенье стоит также воздержаться от выполнения уроков с детьми.

Овчаренко отметила, что ситуация усугубляется тем, что дистанционная работа предполагает постоянное нахождение в интернете. Она считает необходимым в выходные ограничить для себя доступ в Сеть.

"Когда ты туда попадаешь, то тебя как в воронку засасывает. Помимо рабочей информации, мы начинаем искать даже не связанную с работой. Необходимо создать для себя какой-то режим, график посещения Сети. Зонирование по времени должно быть, чтобы это не было днем сурка, когда все 24 часа похожи друг на друга, когда мы не встаем из-за компьютера", – заявила психолог.

Эксперт советует любыми способами сделать субботу и воскресенье отличными от других дней. Если в условиях удаленной работы человек не успевает посвятить свое время какому-то делу, то им обязательно надо заняться в выходные.

"Организовать какие-то семейные игры, какие-то мероприятия дома. Если люди живут за городом, то выйти во двор, подышать воздухом, поиграть вместе", – считает Овчаренко.



Лариса Овчаренко кандидат психологических наук, доцент Принципиально разделить сферу занятости: что мы делаем в выходные, что мы делаем в будние дни. Чисто психологически себя настраивать на режим, когда мы говорим себе, что понедельник – пятница – это действительно дни, когда мы работаем, как и до режима самоизоляции и пандемии. Сейчас продолжать тот же ритм. Если до этого не работали в выходные, то и сейчас делать это нет никакой необходимости.



Психолог пояснила, что сейчас у многих дома есть настольные игры, этим стоит воспользоваться.

"Сейчас большое количество карточных игр, лото, "Имаджинариум", настольные игры. Они очень популярны, и у людей они есть. Я не призываю их покупать прямо сейчас, можно использовать то, что есть дома. Собрать пазлы, сделать мозаику", – рассказывает специалист.

Она также советует сделать коллажи из семейных фотографий и составить генеалогическое древо. По мнению психолога, это позволит сплотить семью и станет поводом вспомнить дальних родственников.

"Это прекрасная возможность еще раз позвонить родственникам, справиться о здоровье, самочувствии, узнать какие-то семейные истории. В это время, когда есть опасность конфликтов в семье, это огромный ресурс для сплочения отношений через такие формы, до которых у нас не доходили руки", – считает Овчаренко.

Специалист рассказала и о том, как после выходных снова настроить себя на работу. По ее мнению, в данном случае поможет планирование. Она советует в воскресенье вечером прописать все свои дела на следующий день.

"Составляйте расписание, ведите ежедневник в заметках, в календаре. Люди пользуются любыми планировщиками, если нет, это хорошая возможность начать. Каждый раз можно фиксировать несколько задач по работе, что мы должны выполнить. Потом с огромным удовольствием в конце дня их вычеркнуть и погордиться собой, что все это сделал", – отметила психолог.

Ранее член Федерации психологов образования РФ, кандидат педагогических наук, доцент МГПУ Юлия Челышева рассказала, как снять стресс в период самоизоляции.

По ее мнению, уход за цветами, мытье посуды и ручная стирка способствуют снятию эмоционального напряжения. Специалист отметила, что также расслабиться можно с помощью спорта и раскрасок-антистресс.