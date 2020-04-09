Психолог назвала способы снятия стресса в период самоизоляции

Фото: depositphotos/kmiragaya
Уход за цветами, мытье посуды и ручная стирка способствуют снятию эмоционального напряжения в период самоизоляции, рассказала член Федерации психологов образования РФ, кандидат педагогических наук, доцент МГПУ Юлия Челышева.
"В период самоизоляции копится агрессия, поэтому эмоциональное напряжение необходимо разряжать. Очень хорошо этому способствуют мытье посуды или рук, ручная стирка. Здесь, в принципе, подходит любая деятельность, связанная с водой и мелкой моторикой, – даже уход за цветами и протирание пыли с полок", – рассказала Челышева Агентству "Москва".
Специалист отметила, что также расслабиться можно и с помощью спорта и раскрасок "антистресс".
Также, по словам Челышевой, можно кинуть какой-нибудь небьющийся предмет или крикнуть.
Ранее психолог Елена Новоселова рассказала, как справиться с паникой и беспокойством на фоне информации о пандемии коронавируса. Она предложила принять ситуацию такой, какая она есть, навести порядок в доме и расписать все свои дела на один-два дня вперед, чтобы упорядочить свою жизнь.
Новоселова считает, что у всех людей разная чувствительность к переменам, а тревога – это нормальное состояние человека, в этом нет ничего страшного.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: