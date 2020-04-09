Психолог назвала способы снятия стресса в период самоизоляции

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Уход за цветами, мытье посуды и ручная стирка способствуют снятию эмоционального напряжения в период самоизоляции, рассказала член Федерации психологов образования РФ, кандидат педагогических наук, доцент МГПУ Юлия Челышева.

"В период самоизоляции копится агрессия, поэтому эмоциональное напряжение необходимо разряжать. Очень хорошо этому способствуют мытье посуды или рук, ручная стирка. Здесь, в принципе, подходит любая деятельность, связанная с водой и мелкой моторикой, – даже уход за цветами и протирание пыли с полок", – рассказала Челышева Агентству "Москва".

Специалист отметила, что также расслабиться можно и с помощью спорта и раскрасок "антистресс".

Также, по словам Челышевой, можно кинуть какой-нибудь небьющийся предмет или крикнуть.

Ранее психолог Елена Новоселова рассказала, как справиться с паникой и беспокойством на фоне информации о пандемии коронавируса. Она предложила принять ситуацию такой, какая она есть, навести порядок в доме и расписать все свои дела на один-два дня вперед, чтобы упорядочить свою жизнь.

Новоселова считает, что у всех людей разная чувствительность к переменам, а тревога – это нормальное состояние человека, в этом нет ничего страшного.