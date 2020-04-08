Врач-психиатр рассказала, как перестать заедать стресс на самоизоляции

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Врач-психиатр, главный врач Центра изучения расстройств пищевого поведения Анна Коршунова рассказала Москве 24, как перестать заедать стресс в период самоизоляции.
По ее мнению, жалобы россиян на проблемы с пищевыми расстройствами вполне обоснованны. Врач считает, что люди таким образом пытаются бороться с тревожностью.
Специалист советует в первую очередь наладить сам режим питания и воздержаться от перекусов.
Она отметила, что многие люди сейчас, находясь в изоляции, неправильно относятся к еде. По мнению Коршуновой, не стоит ставить продукты в центр своей жизни.
"Прием пищи – это такая отдельная вещь, которая не должна быть посреди всего остального, а как отдельный пункт. Семьям сейчас необходимо организовать приемы пищи так, чтобы они были привязаны ко времени, к определенным продуктам", – советует специалист.
Также Коршунова считает не менее важным осознанный подход к еде, чтобы не навредить своему здоровью.
"Если я к этому моменту достаточно осознанно подхожу, то я понимаю, что сейчас я не голодная на самом деле. Может быть, мне необходимы другие способы, чтобы успокоиться, чтобы поддержать себя, чтобы почувствовать себя лучше", – считает эксперт.
Врач добавила, что в данной ситуации может помочь замещение. Она советует, в тот момент, когда вы захотите съесть что-нибудь помимо основного рациона, можно заняться любимым хобби, послушать приятную музыку, медитировать, отвлечь себя.
"Может помочь внутренняя самоподдержка, проговаривание, какой я замечательный, своих положительных черт. Это такая возможность "погладить" себя, поддержать, похлопать себя по плечу", – рассказала Коршунова.
Ранее газета "Известия" опубликовала данные опроса HH.ru, проведенного с 26 марта по 3 апреля, которые показали, что 14% россиян испытывают проблемы со здоровьем из-за неправильного питания во время самоизоляции.
Глава телемедицинской службы сервиса "Доктор рядом" Екатерина Кузина считает, что такие проблемы возникают из-за стресса. По ее мнению, еда для многих людей является единственным способом справиться с ощущением тревожности.
Профессор Федерального медико-биологического агентства, врач персонифицированной медицины Маргарита Королева рассказала, какие продукты позволят укрепить иммунитет во время пандемии коронавируса, а от чего лучше воздержаться. По мнению врача, сейчас правильное питание может позволить снизить риск заражения COVID–19.
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