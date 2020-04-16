Треть россиян завили о снижении эффективности дистанционной работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около трети россиян заявили, что из-за дистанционного режима работы их эффективность снизилась. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса "Работа.ру", как передает RT.

31 процент опрошенных охарактеризовал свои рабочие успехи как "менее эффективные". 5 процентов от этого числа указали также на трудности в организации своей работы в целом.

Больше половины респондентов – 59 процентов – заявили, что дистанционная работа не повлияла на их эффективность. Доля тех, кто работает "на удаленке" лучше, чем в офисе, составила всего 9 процентов от общего числа опрошенных.

"Удаленный формат работы имеет и положительные моменты. Так, более половины участников опроса отметили экономию времени на дорогу до офиса. Многие респонденты (43 процента) стали эффективнее работать за счет того, что теперь могут самостоятельно распределять время на рабочие задачи", – заявили в пресс-службе сервиса "Работа.ру".

По словам консультанта практики "Развитие лидерства" компании Ward Howell Евгения Смирнова, эффективная работа в домашних условиях зависит от нескольких факторов. В частности, он посоветовал попросить домашних не беспокоить в рабочее время, а также выделить в графике время на семью.

