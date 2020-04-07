Эксперт спрогнозировал популярность "удаленки" после снятия режима самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Многие компании могут оставить своих сотрудников работать на дому после снятия режима самоизоляции, заявил Москве 24 президент Союза деловых людей, эксперт Торгово-промышленной палаты РФ Илья Тимошин.
По словам эксперта, 70% блоков самых разных компаний могут спокойно функционировать также эффективно, при этом работая удаленно. Тимошин считает, что, когда предприниматели увидят, что такая схема работает, они будут использовать ее и после самоизоляции.
Тимошин уверен, что компании не вернутся к большим офисам. "Такого уже не будет. Компании несут лишние издержки на ту же аренду, чтобы обеспечить сотрудников кофе, чаем. А сейчас получается, что можно брать сотрудника, который находится в другом регионе, на удаленную работу", – заявил эксперт.
Он отметил, что данный опыт давно используется в интернет-торговле. Например, головной офис находится в Москве, а call-центр расположен в другом городе, где средняя заработная плата меньше, соответственно, для работодателя это экономия.
Тимошин считает, что многие главы компаний раньше даже не могли себе представить, что такое возможно. "Это не лучше и не хуже. Просто этот барьер в голове сидел, что человек должен приходить с утра и сидеть до вечера. Я называю это старой школой. В связи с самоизоляцией у многих предпринимателей эти барьеры снимутся", – заявил эксперт.
Ранее стало известно, что пандемия коронавируса снизила спрос на профессии официантов, поваров, охранников и уборщиков. Кроме того, у работодателей отсутствует интерес к ивент- и офис-менеджерам, горничным, секретарям и фитнес-тренерам. При этом количество вакансий удаленной работы за месяц увеличилось в целом по России на 71 процент, в Москве – на 25 процентов. В свою очередь, число резюме кандидатов на удаленную работу выросло на 220 процентов.
Российское правительство готовит новые меры, направленные на поддержку граждан и бизнеса в ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции.
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