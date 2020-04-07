Названы самые ненужные профессии в России на фоне пандемии

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Пандемия коронавируса снизила спрос на профессии официантов, поваров, охранников и уборщиков. Кроме того, у работодателей отсутствует интерес к ивент- и офис-менеджерам, горничным, секретарям и фитнес-тренерам.

Как рассказали РИА Новости рекрутинговые компании, число вакансий ресторанно-гостиничного бизнеса (HoReCa) с начала года росло, однако в марте темпы снизились. Отмечается, что спрос на одну из самых популярных линейных позиций "официант" за последние три недели снизился в десять раз.

Кроме того, снижение коснулось и вакансий медсестер, хотя их средняя зарплата за месяц выросла на девять процентов (до 36,1 тысячи рублей в России и 42,3 тысячи рублей в Москве и Московской области.

При этом количество вакансий удаленной работы за месяц увеличилось в целом по России на 71 процент, в Москве – на 25 процентов. В свою очередь число резюме кандидатов на удаленную работу выросло на 220 процентов.

Ранее сообщалось, что под ударом могут оказаться и аналитики, юридические консультанты, фармацевты, риелторы, переводчики, учителя и репетиторы. Это обусловлено ростом автоматизации и цифровизации в условиях пандемии.