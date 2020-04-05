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Общество

17:45

Перечислены профессии, которые станут невостребованными после пандемии COVID-19

общество

Фото: ТАСС/Maxim Shipenkov/EPA

Стало известно, какие профессии станут невостребованными после пандемии коронавирусной инфекции. Так, рискуют потерять работу специалисты из сферы туризма, общепита, индустрии моды и фитнеса, передает RT, ссылаясь на исследование Института прогрессивного образования.

Уточняется, что фитнес-центры после спада угрозы распространения COVID-19 могут потерять значительную часть клиентов, в связи с чем потерять работу рискуют тренеры.

Кроме того, под ударом могут оказаться аналитики, юридические консультанты, менеджеры, фармацевты, риелторы, переводчики, учителя и репетиторы. Это обусловлено тем, что в условиях пандемии многие действия стали делаться за счет автоматизации и цифровизации.

Ранее были названы профессии, для которых выросло число вакансий в период пандемии. Сообщалось, что количество вакансий увеличилось в сфере медицины и фармацевтики, а также безопасности и госслужбы. Помимо этого, был заметен прирост предложений для рабочего и домашнего персонала, а также в сферах строительства и недвижимости.

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