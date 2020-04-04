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Общество

08:29

Названы профессии, для которых выросло число вакансий в период пандемии

общество

Фото: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/01042020/112623

Некоторые профессии испытали большой рост вакансий на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Число предложений значительно выросло несмотря на объявление нерабочих дней до конца апреля, сообщает "Российская газета" со ссылкой на специалистов портала HeadHunter.

Так, увеличилось число вакансий в сфере медицины и фармацевтики, а также безопасности и госслужбы. Помимо этого, заметен прирост предложений для рабочего и домашнего персонала, а также в сферах строительства и недвижимости.

В свою очередь, спрос на офисных работников, в том числе маркетологов, бухгалтеров, рекламщиков, управленцев и юристов, снизился.

Также отмечается, что большинство предложений связано с удаленной работой. Кроме того, ряд предложенных вакансий будет актуален после того, как будет снят режим самоизоляции граждан.

Ранее стало известно, что таксисты в Москве потеряли до 50% дохода из-за коронавируса. Сообщалось, что одна часть водителей самоизолировалась, а другая продолжает свою работу.

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