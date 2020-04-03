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Москва 24

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Город

08:53

В Москве таксисты потеряли до 50% дохода из-за коронавируса

город транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве из-за распространения коронавируса доходы столичных таксистов упали на 30%–50%, передает RT.

"Если раньше машина экономкласса за 12 часов приносила доход 5,5–6 тысяч рублей, то сейчас в среднем 3–4 тысячи рублей", – рассказал председатель профсоюза Николай Кодолов.

Он добавил, что одна часть водителей самоизолировалась, а другая продолжает свою работу.

Ранее департамент транспорта Москвы пригласил оставшихся без работы таксистов трудоустроиться в Мосгортранс. Специалисты отмечали, что в настоящий момент в городе существенно снизился пассажиропоток, а водители такси столкнулись с падением доходов.

На прошлой неделе в департаменте отмечали, что общее число машин на дорогах Москвы снизилось на 4%. В частности, специалисты подчеркивали, что услугами такси стали пользоваться на 23% меньше.

Во всем мире, по данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом превысило 900 тысяч человек, свыше 45 тысяч скончалось. В России зафиксировано 3 548 заболевших, вылечилось 235 человек, скончались 30 человек.

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