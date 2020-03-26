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Москва 24

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Город

10:35

Таксистов пригласили на работу в Мосгортранс на фоне спада спроса

город транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Департамент транспорта Москвы пригласил оставшихся без работы таксистов трудоустроиться в Мосгортранс из-за падения спроса. Об этом говорится на официальной странице ведомства в Twitter.

"Мы действительно оцениваем падение спроса на такси в последние недели. Понимаем, что водители такси сейчас столкнулись с падением доходов, и приглашаем их на работу в Мосгортранс", – говорится в сообщении.

Желающие устроиться на работу в транспортную компанию могут обратиться по номеру телефона +7 (495) 950-40-40

Ранее сообщалось о снижении пассажиропотока в общественном транспорта. В частности, в такси было зафиксировано снижение клиентов на 23%, а услугами каршеринга стали пользоваться на 26% меньше.

В пресс-службе Дептранса также отметили, что общее число машин на дорогах Москвы снизилось на 4%. В то же время наблюдается увеличенный на 4% автомобильный поток из Московской области в Москву.

В столице действует режим повышенной готовности. Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.

По последним данным ВОЗ, в мире заражено коронавирусом уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось. В Москве выявлено 410 случаев коронавируса, всего в России – 658. Мэр Москвы заявил, что в столице пик еще не пройден.

Пациенты с коронавирусом зарегистрированы в 55 российских регионах

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