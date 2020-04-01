Рекрутер рассказала, как найти работу во время пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Рекрутер Алёна Владимирская рассказала Москве 24 о необходимости не откладывать поиск новой работы в случае, если вы потеряли предыдущую.
"Если вы оказались сейчас без работы, то ищите новую! Причем чем быстрее, тем лучше, – сообщила Владимирская. – Пока еще работы довольно много и довольно много вакансий, но через 2–3 месяца все будет значительно сложнее, особенно с учетом летнего периода".
Рекрутер отметила, что в текущей ситуации с эпидемией, несмотря на важность быстро найти новую работу, вакансию нужно выбирать с умом. "Максимально быстро ищите работу, но не в варианте "ой, вот это меня не устраивает", а выходите на первую соответствующую. Не на первую попавшуюся, а именно на первую соответствующую, это важно".
Владимирская добавила, что из-за режима самоизоляции формат собеседований не изменился, все порталы, сотрудники HR, карьерные консультанты находятся онлайн, как и раньше. Собеседования тоже проходят в режиме онлайн.
"Единственное, все стало немножко дольше. Это связано с тем, что все сотрудники HR-компаний заняты переводом людей на "удаленку", а это не быстрый процесс, и многие компании к этому не готовы", – добавила Владимирская.
Будние дни с 30 марта по 3 апреля официально объявлены нерабочими. Дистанционно продолжают работать сотрудники непрерывно действующих организаций.
29 марта введены ограничения на передвижения по городу. Из квартиры можно уходить только в случаях обращения за экстренной медпомощью и другой прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу (если это обязательно).
Также выйти из дома можно, чтобы совершить покупки в магазине или аптеке. Разрешается выгул питомцев на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.
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