Каждый четвертый израильтянин потерял работу из-за коронавируса

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В Израиле отмечен резкий рост безработицы из-за вспышки COVID-19. Почти четверть трудоспособного населения страны потеряла работу из-за ограничений, которые ввели, чтобы избежать распространения коронавируса. Об этом сообщает издание "Глобс".

"Количество безработных в среду перевалило за миллион – 1 004 316. Это означает, что работы лишились 24,1% трудоспособных израильтян. Месяц назад уровень безработицы был менее 4%", – говорится в материале.

Как рассказала изданию профессор Авив Спивак, потеря работы 25% трудоспособного населения является характеристикой крупнейших кризисов в истории, таких, как "Великая депрессия" 1929 года.

По данным издания, наиболее сильный скачок был отмечен в середине марта. 17 марта на учет в качестве безработных встали 107 718 человек. С тех пор каждый день заявки на пособие подают десятки тысяч безработных. Большинство уволенных (89,7%) были принудительно отправлены в отпуск без сохранения зарплаты.

Ранее российский экономист, ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников оценил прогнозы рецессии экономики РФ на фоне эпидемии коронавируса.

По его словам, они неопределенные и неоднозначные. Эксперт напомнил о двух шоковых ситуациях: помимо пандемии, это снижение цен на нефть. Первая, объяснил он, приводит к разрыву хозяйственных связей и приостановке деятельности производств. Ее последствия – "как у классического кризиса", уточнил экономист.

Владимир Путин охарактеризовал последствия пандемии коронавируса как более разрушительные, чем финансовый кризис 2008–2009 годов. Он считает, что торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию. Президент РФ заявил, что пик безработицы по миру может превысить показатели 2009 года.

Центробанк утвердил дополнительные меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии. Банкам рекомендуют реструктурировать валютные кредиты заемщикам, которые пострадали от коронавируса. Бюро кредитных историй призывают не учитывать реструктуризации долгов граждан при подсчете их кредитного рейтинга.