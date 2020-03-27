Экономист прокомментировал прогноз рецессии экономики на фоне коронавируса

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Экономист, ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников оценил прогнозы рецессии российской экономики на фоне эпидемии коронавируса.

По его словам, они неопределенные и неоднозначные. Эксперт напомнил о двух шоковых ситуациях: помимо пандемии, это снижение цен на нефть.

Первая, объяснил он, приводит к разрыву хозяйственных связей и приостановке деятельности производств. Ее последствия – "как у классического кризиса", уточнил экономист.

"Прогнозы не радужные, раньше начала лета облегчение вряд ли наступит. Это кризис, но он проходит острее и сложнее", – цитирует его RT.

Эксперт обратил внимание, что официальные данные в мировой экономике по первому кварталу появятся только в середине апреля, а говорить о рецессии можно будет к середине июня. Он полагает, что некоторого восстановления можно ждать благодаря мерам поддержки мировых банков.

"Если брать оптимистичный вариант, в котором мировая экономика начнет восстанавливаться во втором полугодии и цены на нефть будут стабилизироваться, то для нас это будет означать околонулевой темп роста. Это оптимистичный вариант. Рабочий вариант – падение от 0,5 до 1%", – рассказал Масленников. В то же время он добавил, что ситуация меняется каждый день.

Владимир Путин охарактеризовал последствия пандемии коронавируса как более разрушительные, чем финансовый кризис 2008–2009 годов. Он считает, что торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию. Президент РФ заявил, что пик безработицы по миру может превысить показатели 2009 года.

Центробанк утвердил дополнительные меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии. Банкам рекомендуют реструктурировать валютные кредиты заемщикам, которые пострадали от коронавируса. Бюро кредитных историй призывают не учитывать реструктуризации долгов граждан при подсчете их кредитного рейтинга.