Путин прокомментировал потенциальную мировую безработицу

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пик безработицы из-за коронавируса по миру может превысить показатели 2009 года. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на саммите G20 в четверг, 26 марта, российский лидер сравнил нынешнюю динамику с показателями финансового кризиса 2008–2009 годов.

"На наш взгляд, ключевой риск – это долгосрочная безработица, пик которой при любом сценарии превысит уровень 2009 года. Динамика безработицы станет и ключевым индикатором эффективности принимаемых нами антикризисных мер", – заявил Путин.

Ранее президент РФ оценил последствия пандемии коронавируса COVID-19 как более разрушительные, чем в финансовый кризис 2008–2009 годов. Владимир Путин призвал страны объединиться, чтобы полноценно справиться с возникшими проблемами.

Саммит "Большой двадцатки" в нынешнем году впервые в истории проходит удаленно. Журналисты на международной конференции, посвященной вопросам борьбы с коронавирусом, не работают.

В России число инфицированных составляет 840 человек. В ряде регионов, в том числе и в Москве, временно закрылись образовательные учреждения. С 28 марта студентов отправят на каникулы. В столице также запрещены массовые мероприятия.

По данным ВОЗ на 26 марта, в мире заражено уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось.

