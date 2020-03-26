Путин прокомментировал потенциальную мировую безработицу

Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин заявил, что пик безработицы из-за коронавируса по миру может превысить показатели 2009 года. Об этом сообщает ТАСС.
Выступая на саммите G20 в четверг, 26 марта, российский лидер сравнил нынешнюю динамику с показателями финансового кризиса 2008–2009 годов.
"На наш взгляд, ключевой риск – это долгосрочная безработица, пик которой при любом сценарии превысит уровень 2009 года. Динамика безработицы станет и ключевым индикатором эффективности принимаемых нами антикризисных мер", – заявил Путин.
Ранее президент РФ оценил последствия пандемии коронавируса COVID-19 как более разрушительные, чем в финансовый кризис 2008–2009 годов. Владимир Путин призвал страны объединиться, чтобы полноценно справиться с возникшими проблемами.
Саммит "Большой двадцатки" в нынешнем году впервые в истории проходит удаленно. Журналисты на международной конференции, посвященной вопросам борьбы с коронавирусом, не работают.
В России число инфицированных составляет 840 человек. В ряде регионов, в том числе и в Москве, временно закрылись образовательные учреждения. С 28 марта студентов отправят на каникулы. В столице также запрещены массовые мероприятия.
По данным ВОЗ на 26 марта, в мире заражено уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось.
G20 впервые в истории собралась на виртуальный саммит
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