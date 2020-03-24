Эксперты объяснили порядок действий при увольнении из-за коронавируса

Что делать, если увольняют с работы из-за короновируса
Несмотря на то что некоторые компании уже перешли в онлайн-режим работы, не во всех сферах это возможно. При этом участились случаи увольнения работников из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
Значительные убытки уже терпят представители развлекательной сферы и ресторанного бизнеса.
"Я работала организатором вечеринок для детей и подростков в сети московских ресторанов, и буквально в начале марта мне сообщил арт-директор, что в моих услугах временно не нуждаются", – рассказала актриса и блогер Ирма Шейн.
По данным торгово-промышленной палаты, наихудший сценарий экономического кризиса подразумевает закрытие 3 миллионов предприятий среднего и малого бизнеса. Из-за этого работы могут лишиться примерно 8 с половиной миллионов человек.
"Ударит в первую очередь по профессиям, которые не связаны с интернетом, например стрит-ретейлинг [уличная торговля]. В данный момент, огромное количество магазинов закрыты, кафе, рестораны и сфера услуг тоже", – заявил кадровый эксперт Илья Варакин.
Основатель ремесленной пекарни Ирина Володина рассказала, что сложности, вызванные коронавирусом, сильно ударили по ее бизнесу. Специалист объяснила, что хлеб необходимо замешивать заранее, но обстановка слишком нестабильна. Ее главный пекарь из-за приостановки продаж ушел в отпуск.
Сложившаяся обстановка уже спровоцировала ряд неправомерных увольнений, по поводу чего высказался премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будут, соответственно, проверять трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура", – заявил глава правительства.
По словам юристов, основания для увольнения четко регламентированы в административном кодексе РФ. Если сотрудник считает, что его права были нарушены, он может обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру и суд.
"Если судом будет установлена незаконность увольнения, сотрудник будет восстановлен на рабочем месте, а с работодателя будет взыскана сумма за вынужденный прогул", – объяснил адвокат Андрей Кораблев.
Специалисты по подбору персонала рекомендуют тем, кто все же лишился работы, пытаться освоить новую специальность.
Накануне сообщалось, что Гильдия рестораторов и отельеров объявила о возможном крахе. Как заявил вице-президент организации Сергей Колесников, произошло обрушение рынка. Проблемы при этом затронут всю сферу, а не отдельные категории отелей.
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