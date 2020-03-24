Меры поддержки бездомных усилили в Москве из-за коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Москве усилили меры поддержки бездомных во время борьбы с коронавирусом, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения столицы.

"На улицы города продолжает выезжать мобильная служба "Социальный патруль", а сотрудники Центра социальной адаптации по-прежнему предлагают людям помощь в обогреве, питании, социализации, проводят разъяснительные беседы и оказывают первую доврачебную помощь", – отметили в пресс-службе.

В Центре социальной адаптации имени Глинки и его филиалах бездомные, как и раньше, получают социальные услуги в срочной (обогрев, душ и дезинфекционная обработка, предоставление чистых вещей и места для ночлега) и полустационарной (составление программ реабилитации и дальнейшее жизнеустройство бездомного гражданина) форме.

В Центре и его филиалах всегда есть свободные места. Там следят за состоянием здоровья подопечных и проявлением у них любой симптоматики заболеваний – мерят температуру и проводят медосмотр. Производится обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных облучателей закрытого типа и ежедневная дезинфицирующая уборка.

"Подопечным выдаются кожные антисептики для обработки рук, им постоянно напоминают о профилактических мерах, рассказывают, как защитить себя от коронавируса, гриппа и других инфекций", – отметили в созащите.

При необходимости сотрудники вызывают скорую помощь, которая может госпитализировать бездомного вне зависимости от того, есть ли у него документы или нет. Работа с некоммерческими организациями происходит в прежнем режиме – со многими из них подписаны соглашения о совместной деятельности.

Самих сотрудников Центра социальной адаптации и "Социального патруля" при выезде на улицы города снабжают масками. В центральном учреждении и его отделениях введен усиленный режим уборки с применением дезинфицирующих средств.

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 300 тысяч, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, пандемия коронавируса ускоряется.

В России за сутки зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.

В столице действует режим повышенной готовности. В частности, запрещены мероприятия, число участников на которых может превысить 50 человек.

Оставаться дома должны люди старше 65 лет, а также горожане с хроническими заболеваниями, подчеркнул Сергей Собянин. Режим самоизоляции сохраняется и для граждан, вернувшихся из зарубежных стран.