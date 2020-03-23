Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Самые высокие зарплаты в регионах РФ получают работники добывающей промышленности, финансового сектора, а также сферы интеллектуального труда.

Как свидетельствует исследование РИА Новости, в лидерах по зарплатам находятся Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ и Сахалинская область.

В 2019 году номинальные зарплаты в среднем по стране выросли на 9,1 процента – до примерно 41 тысячи рублей (с учетом НДФЛ).

При этом на Сахалине зарплаты за год увеличились на 15 процентов (350 тысяч рублей), а в Хакасии рост находился почти около нуля.

В абсолютных величинах разница по регионам отличается в четыре раза. В добыче нефти и газа зарплата почти в семь раз больше, чем в производстве одежды.

В 23 регионах самые высокие зарплаты в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых. Высокие заработки у работников банковской сферы в 14 регионах.

В 17 регионах самой высокооплачиваемой является отрасль, которая включает в себя аудит, право, бухучет, землепользование и сертификацию.

Отмечается, что в экономически слабых регионах самые большие деньги сосредоточены в госслужбе, а также в транспортной отрасли и энергетике.

В столице на зарплаты вплоть до 200 тысяч рублей в месяц можно претендовать в финансовой сфере, 169 тысяч получают в IT, а 147 тысяч – в оптовой торговле.

Юрист Валентина Яковлева в беседе с Москвой 24 ранее заявила, что карантин не должен влиять на размер оплаты труда, если сотрудник работает удаленно.