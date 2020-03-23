Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Самые высокие зарплаты в регионах РФ получают работники добывающей промышленности, финансового сектора, а также сферы интеллектуального труда.
Как свидетельствует исследование РИА Новости, в лидерах по зарплатам находятся Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ и Сахалинская область.
В 2019 году номинальные зарплаты в среднем по стране выросли на 9,1 процента – до примерно 41 тысячи рублей (с учетом НДФЛ).
При этом на Сахалине зарплаты за год увеличились на 15 процентов (350 тысяч рублей), а в Хакасии рост находился почти около нуля.
В абсолютных величинах разница по регионам отличается в четыре раза. В добыче нефти и газа зарплата почти в семь раз больше, чем в производстве одежды.
В 23 регионах самые высокие зарплаты в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых. Высокие заработки у работников банковской сферы в 14 регионах.
В 17 регионах самой высокооплачиваемой является отрасль, которая включает в себя аудит, право, бухучет, землепользование и сертификацию.
Отмечается, что в экономически слабых регионах самые большие деньги сосредоточены в госслужбе, а также в транспортной отрасли и энергетике.
В столице на зарплаты вплоть до 200 тысяч рублей в месяц можно претендовать в финансовой сфере, 169 тысяч получают в IT, а 147 тысяч – в оптовой торговле.
Юрист Валентина Яковлева в беседе с Москвой 24 ранее заявила, что карантин не должен влиять на размер оплаты труда, если сотрудник работает удаленно.
Ведущий телеканала Москва 24 – о карантине
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: