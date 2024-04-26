Нутрициолог Савельева рассказала об опасности магазинного кулича

Фото: 123RF/milla74

В рецепты магазинных куличей обычно включают белую муку высшего сорта, большое количество сахара и коровье молоко, которые могут нести опасность для людей с аллергиями и нарушениями пищевого поведения, рассказала нутрициолог Дарья Савельева в беседе с "Газетой.ру".

По ее словам, белая мука и избыток сахара в классическом куличе могут поспособствовать быстрому увеличению уровня сахара в крови из-за высокого гликемического индекса перечисленных ингредиентов. Это в свою очередь может привести к резким изменениям уровня энергии и сахара в крови.

"Также магазинный кулич содержит низкое содержание питательных веществ: белая мука лишается большей части питательных веществ, таких как витамины, минералы и пищевые волокна, в процессе обработки. Поэтому употребление продуктов на ее основе может привести к недостатку этих важных элементов питания", – пояснила эксперт.

Кроме того, пшеничная мука содержит глютен, который считается скрытым провокатором многих серьезных проблем со здоровьем и с качеством жизни. Поэтому, как отметила нутрициолог, лучше готовить кулич дома.

Она отметила, что при самостоятельной готовке можно быть уверенным в натуральности используемых продуктов. Например, рисовая и овсяная мука придают куличу более сложный вкус и делают его полезным для организма, а подсластитель добавляет сладость без лишних калорий и сахара.

"Для теста понадобятся 3 яйца (С1), кефир 150 миллилитров (1,5%), 60 граммов рисовой цельнозерновой муки, 60 граммов овсяной муки, подсластитель, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1/2 чайной ложки цедры лимона, щепотка соли", – рассказала Савельева.

Сначала необходимо отделить белки от желтков, после последние взбить венчиком с кефиром, подсластителем и цедрой лимона. Далее нужно добавить муку с разрыхлителем и тщательно перемешать, пояснила нутрициолог.

"В отдельной миске взбиваем белки со щепоткой соли до устойчивых пиков, затем осторожно вводим их в тесто и аккуратно перемешиваем. Распределяем тесто по формочкам, заполняя их на 3/4 объема. Выпекаем куличи при 180 градусах до готовности. Проверяем готовность зубочисткой", – продолжила эксперт.

После выпечки куличам нужно постоять 30 минут в выключенной духовке с приоткрытой дверцей, затем полностью остудить при комнатной температуре.

Для глазури нужно взять 2 яичных белка, 0,5 чайной ложки лимонного сока и подсластитель, уточнила Савельева. Белки взбить с подсластителем до загустения и добавить сок. Для того чтобы получить густую, но текучую консистенцию, можно добавить несколько ложек воды.

"Покрываем остывшие куличи глазурью. Для украшения можно посыпать орехами и уложить цукаты", – заключила эксперт.

Ранее аналитики назвали россиянам стоимость приготовления домашнего кулича в этом году. По их словам, в общей сумме готовка обойдется в 184 рубля. Так, примерная стоимость 200 миллилитров молока достигает 17 рублей, 600 граммов муки составляет 37 рублей, 50 граммов сливочного масла – 50 рублей, 3 граммов сухих дрожжей – 7 рублей, 180 граммов сахара – 15 рублей, 50 граммов изюма – 16 рублей, а 3,5 куриного яйца – 42 рубля.

При этом в магазинах стоимость уже приготовленного изделия начинается от 350 рублей, а в ресторанах – от 850 рублей, добавили эксперты.