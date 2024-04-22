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22 апреля, 15:27

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Forbes: традиционный "пасхальный набор" в России подорожал на 35% за 3 года

Пасхальные блюда в России подорожали на 35% за 3 года

Фото: 123RF/5second

Пасхальных набор, в который входит кулич, творожная пасха и десяток яиц, за последние три года вырос в цене на 35% в России. Больше всего увеличились в стоимости яйца и сахар. Об этом сообщает Forbes.

В денежном эквиваленте набор еще в 2021 году стоил 819,5 рубля, а в этом году – 1 105,7 рубля.

Ранее эксперты сообщили, что россияне могут сделать на Пасху кулич, приготовление которого в общей сумме обойдется в 184 рубля в этом году. Россиян также предупредили, что в магазинах стоимость готового изделия начинается от 350 рублей, а в ресторанах – от 850 рублей. Как утверждают эксперты, если готовить кулич в домашних условиях, то можно сэкономить около 47% средств.

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