ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца

Фото: depositphotos/ryzhov

ФАС России начала проводить проверки в отношении основных торговых сетей в нескольких российских регионах из-за стоимости яиц в магазинах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проверки связаны с подписанием антиконкурентных соглашений между торговыми сетями, которые могли спровоцировать рост цен на социально значимую продукцию.

"В том числе проверяются цены на куриные яйца при закупках по долгосрочным договорам и на тендерах, информация об объемах закупки и реализации", – сказано в сообщении.

Так, проверки проведут в "Магните", "Дикси", "Перекрестке", "Метро", "Ашан", "Пятерочке", "Ленте" и "О’Кей". В ФАС напомнили, что при выявлении нарушений закона будут приняты меры реагирования.

Кроме того, в сообщении уточнили, что, несмотря на ситуацию на рынке, торговые площадки должны придерживаться ответственного поведения и не допускать необоснованного роста цен на продукцию.

Ранее ФАС направила соглашения о стабилизации цен на яйца в регионы РФ. Документы были подписаны в 17 регионах страны. Подобные соглашения являются временной мерой для быстрого реагирования на изменения стоимости социально значимых товаров.

