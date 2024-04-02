02 апреля, 12:16Экономика
ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца
Фото: depositphotos/ryzhov
ФАС России начала проводить проверки в отношении основных торговых сетей в нескольких российских регионах из-за стоимости яиц в магазинах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Проверки связаны с подписанием антиконкурентных соглашений между торговыми сетями, которые могли спровоцировать рост цен на социально значимую продукцию.
"В том числе проверяются цены на куриные яйца при закупках по долгосрочным договорам и на тендерах, информация об объемах закупки и реализации", – сказано в сообщении.
Так, проверки проведут в "Магните", "Дикси", "Перекрестке", "Метро", "Ашан", "Пятерочке", "Ленте" и "О’Кей". В ФАС напомнили, что при выявлении нарушений закона будут приняты меры реагирования.
Кроме того, в сообщении уточнили, что, несмотря на ситуацию на рынке, торговые площадки должны придерживаться ответственного поведения и не допускать необоснованного роста цен на продукцию.
Ранее ФАС направила соглашения о стабилизации цен на яйца в регионы РФ. Документы были подписаны в 17 регионах страны. Подобные соглашения являются временной мерой для быстрого реагирования на изменения стоимости социально значимых товаров.
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