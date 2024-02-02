В Руспродсоюзе заявили, что импортные яйца не попали в торговые сети РФ

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Импортные яйца не попали в российские торговые сети. В основном их направили на переработку, где продукцию могут использовать на производстве либо для изготовления различных товаров. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Руспродсоюз.

"Продовольственная безопасность от этого не улучшается, отрасль не обретает инвестиционную привлекательность, да и цены на яйцо у зарубежных поставщиков с учетом логистики и анализа динамики мировых цен не ниже российских даже при нулевой пошлине", – заявил зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

По его словам, заключение долгосрочных контрактов птицефабрик с федеральными розничными сетями позволило обеспечить стабильность цен на рынке. Условия договоров устроили и магазины, и производителей, что помогло сохранить доход и сдержать стоимость продукции.

Как отметили в Руспродсоюзе, на сегодня наблюдается снижение розничных цен. Это признак того, что было найдено равновесие спроса и предложения, и ситуация стабилизируется, добавили там.

В 2023 году средняя розничная цена куриных яиц в стране выросла более чем на 40%. Данным фактом заинтересовались ряд ведомств, включая ФАС и Генпрокуратуру. Благодаря импортным поставкам в декабре прошлого года Минсельхоз России ожидал стабилизации цен.



В частности, в конце декабря ожидались первые поставки яиц из Азербайджана, а первая партия яиц из Турции была ввезена в Россию 3 января. Количество поставленных пищевых куриных яиц только в первой партии составило 316,8 тысячи штук.

В ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции Владимир Путин заявил, что повышение цен на яйца является сбоем в работе правительства.

Россельхознадзор разрешил ввозить в страну яйца из Турции