Генпрокуратуру РФ заинтересовало подорожание яиц

Фото: depositphotos/reflex_safak

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить факты необоснованного завышения цен на куриные яйца в регионах, а также принять меры, если будут выявлены нарушения. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что средняя розничная цена продукта за год увеличилась более чем на 40%. Прокурорам российских субъектов поручили вместе с антимонопольными и иными уполномоченными органами осуществить надзорные проверки деятельности как производителей куриных яиц, так и розничных продавцов этих товаров.

В сообщении подчеркнули, что по всем выявленным нарушениям примут исчерпывающие меры реагирования, чтобы защитить права граждан от необоснованного увеличения цен.

По данным Росстата, в сентябре цены на курицу увеличились на 5,67%, а на яйца – на 7,83%. К середине октября мясо птицы возросло в стоимости еще на 2,5%, а яйца продержались на сентябрьском уровне – 7,8%.

В ноябре правительство подготовило меры по стабилизации цен на куриные яйца. Отмечалось, что ФАС, Минсельхоз и Минпромторг займутся проверкой обоснованности подорожания яиц, возможностью наращивания импорта и стимулированием бизнеса на заключение долгосрочных контрактов.

Минсельхоз предложил запретить вывоз яиц и мяса птицы из РФ