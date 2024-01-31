ФАС направила соглашения о стабилизации цен на яйца в регионы РФ

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Соглашения о стабилизации стоимости яиц подписаны в 17 российских регионах. Соответствующие документы были заключены в рамках постановления правительства. Об этом сообщила пресс-служба ФАС РФ.

По информации ведомства, с помощью данных соглашений в нескольких регионах уже удалось добиться снижения цен на яйца. В связи с этим ФАС посоветовала другим регионам поступить соответствующим образом. Так, подписать документы можно между региональными органами власти и производителями или поставщиками.

В рамках соглашения может быть продиктовано обязательство по снижению или стабилизации цен, а также по ограничению наценки на продукцию. При этом в ведомстве добавили, что стоимость и наценка не должны устанавливаться на уровне, который был во времена пикового спроса и увеличения цен.

В ФАС предупредили, что подобные соглашения являются временной мерой для быстрого реагирования на изменения стоимости социально значимых товаров.

Ранее Минсельхоз РФ анонсировал скорое снижение цен на яйца в торговых сетях. В частности, пресс-служба торговой сети "Магнит" уже заявила о стабилизации цен на яйца.

В 2023 году средняя розничная цена куриных яиц в стране выросла более чем на 40%. Данным фактом заинтересовались ряд ведомств, включая ФАС и Генпрокуратуру. Благодаря импортным поставкам в декабре прошлого года Минсельхоз России ожидал стабилизации цен "уже в ближайший месяц".



В частности, в конце декабря ожидались первые поставки яиц из Азербайджана, а первая партия яиц из Турции была ввезена в Россию 3 января. Количество поставленных пищевых куриных яиц только в первой партии составило 316,8 тысячи штук.

В ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции Владимир Путин заявил, что повышение цен на яйца является сбоем в работе правительства. На этот счет он сказал, что сожалеет и приносит свои извинения.



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