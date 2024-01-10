Минсельхоз РФ анонсировал скорое снижение цен на яйца в торговых сетях

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Цены от производителей на яйца первой и второй категорий за последние две недели упали на 2,5% и на 4,2% соответственно. По словам замминистра сельского хозяйства РФ Максима Титова, Минсельхоз ожидает снижение цен на продукт в торговых сетях уже в ближайшее время, пишет ТАСС.

"Минсельхоз держит на особом контроле ситуацию с ценами на социально значимые продукты. В частности, предпринимаются все необходимые меры для стабилизации цен на яйцо", – отметил он.

В частности, пресс-служба торговой сети "Магнит" уже заявила о стабилизации цен на яйца.



В прошлом 2023 году средняя розничная цена куриных яиц в стране выросла более чем на 40%. Данным фактом заинтересовались ряд ведомств, включая ФАС и Генпрокуратуру. Благодаря импортным поставкам в декабре прошлого года Минсельхоз России ожидал стабилизацию цен "уже в ближайший месяц".



В частности, в конце декабря ожидались первые поставки яиц из Азербайджана, а первая партия яиц из Турции была ввезена в Россию 3 января. Количество поставленных пищевых куриных яиц только в первой партии составило 316,8 тысяч штук.

По мнению главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, стоимость яиц увеличилась не только из-за инфляции, но и из-за высокого спроса на товар. В ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции Владимир Путин заявил, что повышение цен на яйца является сбоем в работе правительства. На этот счет он сказал, что сожалеет и приносит свои извинения.

Россельхознадзор разрешил ввозить в страну яйца из Турции