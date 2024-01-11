Эксперт назвал подешевевшие в декабре 2023 года продукты

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Макароны, селедка, майонез и гречка подешевели в декабре 2023 года. Об этом радио КП сообщил руководитель аналитического проекта "Чек-индекс" Леонид Симаков.

Так, по его словам, гречка снизилась в цене на 13%, макароны – на 4%, а селедка и майонез – на 3%.

Как утверждает эксперт, стоимость на крупы и изделия из различных сортов пшеницы упала по причине сбора в конце декабря рекордных объемов урожая данной продукции и сокращения цен на оптовую торговлю.

В свою очередь, майонез попал в число продуктов, цена на которые снизилась, в связи с удешевлением на 4% основного ингредиента – подсолнечного масла. При этом стоимость на селедку уменьшилась, так как на Новый год был заготовлен большой запас данной продукции.

Также Симаков предупредил россиян, что стоимость этих четырех товаров в ближайший квартал нового года будет ниже по причине накопленного запаса.

Ранее замминистра сельского хозяйства РФ Максим Титов сообщил, что цены от производителей на яйца первой и второй категорий за последние две недели упали на 2,5 и 4,2% соответственно. По его словам, ведомство ожидает снижение цен на продукт в торговых сетях уже в ближайшее время.



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