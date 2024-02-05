ФАС предложила новую формулу расчета экономически необоснованных цен – СМИ

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России скорректировала законопроект, предполагающий запрет на установку производителями и торговыми сетями необоснованных цен в случае существенного роста спроса на них. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.

Согласно методике, цена продукта будет признана необоснованной, если в течение 60 дней она выросла более чем на 5% от величины индекса потребительских цен на текущий год при условии, что повышение вызвали не экономические факторы. К ним, в частности, относятся существенное изменение спроса или предложения товара, изменение цен на сырье и комплектующие продукта, а также другие аспекты.

Как сообщает издание со ссылкой на осведомленный источник, в январе 2024 года документ обсуждали на совещании с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым. По итогам встречи он поручил ведомству доработать инициативу. Белоусов рекомендовал ФАС, помимо прочего, проработать механизм определения критериев существенного роста спроса, а также методику оценки роста затрат, влияющих на цены.

В ФАС комментировать документ отказались.

Ранее ФАС направила соглашения о стабилизации цен на яйца в регионы РФ. Документы были подписаны в 17 регионах страны. Подобные соглашения являются временной мерой для быстрого реагирования на изменения стоимости социально значимых товаров.

