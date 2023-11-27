ФАС признала "Яндекс Такси" доминирующим на рынке России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Сервис "Яндекс Такси" занимает доминирующее положение в России. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по результатам исследования рынка.

Однако в ведомстве сообщили, что случаи злоупотребления подобным положением послужат поводом для изучения экономической обоснованности повышения цен и принятия мер реагирования со стороны ФАС.

При этом в сообщении уточнили, что на данный момент меры реагирования ФАС ограниченны.

Ранее Дептранс Москвы предложил ввести штрафы для агрегаторов такси за передачу сведений, содержащих персональные данные, за границу. На сегодня законопроект предусматривает штрафы только за нарушение порядка обработки информации о заказе такси и за передачу заказа лицам, не имеющим права на осуществление подобных перевозок.



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