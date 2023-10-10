Для агрегаторов такси в РФ могут ввести штрафы за передачу данных за границу

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Дептранс Москвы предложил ввести штрафы для агрегаторов такси за передачу сведений, содержащих персональные данные, за границу. Об этом сообщает газета "Известия".

С соответствующим предложением глава департамента Максим Ликсутов обратился в адрес председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Уточняется, что речь идет о поправках в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которые обсуждаются в рамках подготовки ко второму чтению думского законопроекта об ответственности агрегаторов за нарушение нового закона о такси, который был принят в конце прошлого года.

На сегодня законопроект предусматривает штрафы только за нарушение порядка обработки информации о заказе такси и за передачу заказа лицам, не имеющим права на осуществление подобных перевозок.

Ликсутов же предложил внести изменения, которые будут предусматривать ответственность за передачу информации с персональными данными водителей такси, фрахтователей и пассажиров за пределы территории РФ.

В сервисах "Максим", "Ситимобил" и "Таксовичкофф" сообщили газете, что и так не передают данные сведения за границу.

Ранее сообщалось, что в Госдуме в осеннюю сессию подготовят законопроект о запрете длительной стоянки такси во дворах жилых домов. Автором инициативы выступил вице-спикер ГД Борис Чернышов.

По его словам, сейчас говорить о размере штрафа рано, но он предположил, что они будут соразмерны с наказанием за нарушение правил парковки на местах для инвалидов, то есть пять тысяч рублей.

Цены на такси выросли на 44% в некоторых регионах РФ