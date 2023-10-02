Законопроект о запрете стоянки такси во дворах РФ подготовят в ГД в осеннюю сессию

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В Госдуме в осеннюю сессию подготовят законопроект о запрете длительной стоянки такси во дворах жилых домов, сообщает газета "Известия".

Автором инициативы выступил вице-спикер ГД Борис Чернышов. По его словам, сейчас говорить о размере штрафа рано, но он предположил, что они будут соразмерны с наказанием за нарушение правил парковки на местах для инвалидов, то есть пять тысяч рублей.

"Тема получила невероятно высокий отклик во время выборов мэра Москвы. Она, безусловно, затрагивает крупные мегаполисы, такие как Москва и Санкт-Петербург. Поэтому будем ориентироваться на большие города, при этом не должна пострадать и индустрия", – подчеркнул Чернышов.

Он сообщил, что идею еще будут обсуждать федеральные министерства и региональные власти.

Ранее Минтранс РФ опубликовал проект постановления правительства, который внесет поправки в правила дорожного движения, вводящие понятие средней скорости транспорта.

Отмечалось, что в пункте 10.1. правил фраза "водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения" будет дополнена сочетанием "в том числе средней". При принятии проекта документ вступит в силу с 1 марта следующего года.

Штрафы за превышение "средней скорости" могут вернуть в РФ