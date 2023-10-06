Минтранс опроверг информацию о росте цен на такси по всей России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Во многих регионах России цены на такси не выросли. Об этом сообщил Минтранс, опровергнув информацию о росте стоимости на услуги такси по всей стране.

"В большинстве регионов цены не изменились, в некоторых субъектах наблюдался небольшой рост (от 1 до 5%), что является следствием начала учебного года и возвращением населения из отпусков", – передает ТАСС заявление министерства.

Однако ведомство совместно с ФАС и региональными властями проанализируют ситуацию с ценами на услуги такси в отдельно взятых регионах.

Ранее замдиректора департамента госполитики в области транспорта Минтранса Владимир Луговенко заявил, что рост цен на такси в отдельных регионах России достигает 44%. Как он утверждает, рост стоимости услуги такси фиксируется в половине регионов РФ.

При этом без изменений стоимость осталась в 45% регионов, и только в 5% цены уменьшились. В среднем по стране рост цен на такси составил 5%. Причиной роста цен Луговенко назвал недостаточную подготовку регионов к осуществлению закона о такси перед его вступлением в силу с 1 сентября этого года.

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