Минтранс заявил о росте цен на такси на 44% в отдельных регионах России

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Рост цен на такси в отдельных регионах России достигает 44%, заявил замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко в ходе выступления на форуме TAXI-2023 в Сочи.

По словам Луговенко, рост стоимости услуги такси фиксируется в половине регионов РФ. При этом без изменений стоимость осталась в 45% регионов, и только в 5% цены уменьшились. В среднем по стране рост цен на такси составил 5%. Причиной роста цен Луговенко назвал недостаточную подготовку регионов к осуществлению закона о такси перед его вступлением в силу с 1 сентября этого года.

"Это значит, что контроль за такси в этих субъектах не осуществлялся. Также причинами отрицательной динамики являются искусственный ажиотаж, связанный с новым законом, рост стоимости расходных материалов и санкционное давление", – цитирует РБК Луговенко.

Замначальника отдела автомобильного транспорта департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии Ирина Саукова считает, что цены на поездки на такси вырастут в РФ на 10%. Саукова отметила, что в сентябре увеличение стоимости поездок произошло из-за нового закона, а также повлияла сезонность.

По ее мнению, в будущем цены на такси вырастут в соответствии с уровнем инфляции, однако роль в установке стоимости сыграют новая регуляторика и затраты, которые она несет для участников рынка.

В свою очередь, глава Объединения самозанятых России Игорь Жмакин заявил, что цены на услуги такси могут повыситься в два раза к концу 2023 года на фоне вступившего закона. Жмакин добавил, что изменения приведут к серьезным издержкам таксистов. Из-за этого количество водителей может уменьшиться. При сокращении числа водителей будут увеличиваться цены на поездки в такси.

Он также выделил отрицательные моменты – покупку дорогой страховки для такси, перекрашивания автомобилей, прохождения медицинского и технического осмотров и другие.

Аналитики заявили, что в среднем стоимость поездок на такси в РФ с 1 по 7 сентября составила 451 рубль. Этот показатель на 6% выше уровня прошлого года и на 5% – уровня июля. В Москве средняя стоимость такси увеличилась на 14%, до 785 рублей. Эксперты считают, что рост стоимости произошел из-за увеличения спроса на фоне низкой базы 2022 года. Также средний чек увеличивается из-за затрат на обслуживание, лизинга автомобилей, расходов самих водителей и издержек таксопарков, алгоритмов балансирования спроса и предложения.

Общероссийское объединение пассажиров еще в мае попросило власти перенести вступление в силу части положений закона на 1 сентября 2024 года. Организация заявляла, что регионы не готовы, так как нет спецреестров таксистов. А новые условия способны привести к дефициту кадров и повышению стоимости поездок.

По словам замдиректора ситуационного информационного центра Минтранса Сергея Соловьева, в системе ФГИС "Такси" зарегистрированы 654 самозанятых таксиста, также есть данные по 61 тысяче ИП и 3,4 тысячи юрлиц. Но только малая часть ИП и юрлиц зарегистрированы. В настоящее время порядка 40 регионов еще не внесли данные в систему, сказал Соловьев.

В настоящее время лишь 23% регионов выпустили все необходимые правовые акты в рамках закона "О такси", 63% дорабатывают документы и планируют выпустить в ближайшее время, добавил Луговенко.

Ранее сообщалось, что увеличение стоимости бензина, затрат на страхование, повышение цен на автомобили и их техобслуживание повлияют на среднюю стоимость поездки на такси. Она вырастет в России в 2024 году на 7–10%. При этом резкого скачка цен на такси не ожидается до конца 2023 года.

Увеличение тарифов на такси отметили в 50 субъектах РФ