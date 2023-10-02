Названы пять причин нового подорожания такси в следующем году

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Александра Липкина

Увеличение стоимости бензина, затрат на страхование, повышение цен на автомобили и их техобслуживание повлияют на среднюю стоимость поездки на такси. Она вырастет в России в 2024 году на 7–10%. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на главу Общественного совета по развитию такси Ирину Зарипову.

По ее данным, на стоимость поездки также влияет нехватка водителей. Агрегаторы такси начали решать подобный вопрос, привлекая людей с ограниченными возможностями по здоровью и женщин. При этом резкого скачка цен на такси не ожидается до конца 2023 года.

Зарипова уточнила, что 2024 год – выборный, экономическая ситуация на данный момент непредсказуема. Однако прогнозируется, что поездки подорожают на уровень инфляции.

Аналитики "Чек Индекс" подчеркивают, что поездки на такси в России в этом году стали дороже на 6% по сравнению с прошлым годом. В Москве показатель увеличился на 14%. В некоторых регионах стоимость поездки на такси выросла сильнее.

В августе средняя стоимость поездки на такси в РФ достигла 32,53 рубля в расчете на один километр пути, это максимальный показатель за последние 10 лет. При этом, по некоторым данным, только с начала текущего года услуги такси подорожали на 25% в регионах России и на 40% – в Москве.

С 1 сентября столичные водители легковых такси могут оформлять разрешение на работу в электронном виде через mos.ru. Сделать это можно через раздел "Транспорт и аттракционы". Во вкладке "Такси" необходимо заполнить форму "Услуга по работе с региональными реестрами легковых такси". Заявления рассматривают в течение шести дней.

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