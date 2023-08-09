Стоимость поездки на такси в РФ достигла максимума за 10 лет

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Стоимость поездки на такси достигла максимума за последние 10 лет, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. В июне цена поездки достигла 32,53 рубля в расчете на один километр пути.

Отмечается, что услуги такси непрерывно растут в цене с апреля 2021 года. При этом с 2014 года самый большой рост цен зафиксировали в первой половине 2023 года. Он составил 4,03%. Предыдущий рекорд был в январе – июне 2022 года – 2,7%.

Пресс-секретарь сервиса "Максим" Павел Стенников подчеркнул, что с начала текущего года поездка на такси подорожала еще сильнее, чем указывает Росстат: примерно на 25% – в регионах России и на 40% – в Москве.

По данным "Чек Индекса", в среднем чек затрат на такси в России за первые полгода составил 435 рублей, что на 4% больше аналогичного периода 2022 года, в Москве – 771 рубль (+12%). Только в столичном такси в январе – июне совершили 189 миллионов поездок.

По словам эксперта, стоимость поездок на такси растет по тем же причинам, по которым дорожают другие товары и услуги. Все дело в том, что за первые шесть месяцев 2023 года индекс потребительских цен вырос на 5,55% к аналогичному периоду 2022 года.

Ранее эксперты заявили, что ослабление рубля имеет значительный проинфляционный потенциал, который еще не проявился в полной мере.

Согласно данным аналитиков, падение рубля на 30% по отношению к доллару и евро может стать причиной роста потребительских цен на 1,5–3 процентных пункта. При этом сейчас проинфляционный потенциал не так заметен из-за формирования объема торговых запасов в розничной торговле при относительно стабильном валютном курсе.

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