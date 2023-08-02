Курс доллара поднялся до 94 рублей впервые с марта 2022 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара достиг 94 рублей впервые с 28 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 17:17 по московскому времени, американская валюта выросла в стоимости на 1,87%, достигнув 94,06 рубля. Через три минуты доллар замедлил рост и стал торговаться по 94,01 рубля за единицу. Прирост составил 1,82%.

Стоимость евро составила 102,87 рубля, китайская валюта к вечеру 2 августа выросла на 1,61%, до 13,045 рубля за единицу.

Ранее сообщалось, что курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 93 рубля впервые с 6 июля 2023 года. 2 августа в 12:59 по московскому времени стоимость валюты достигла 93,06 рубля за единицу, прибавив в цене 0,8%. Позже американская валюта торговалась по 93,16 рубля, прибавив 0,9%.

До этого было зафиксировано повышение стоимости евро. Иностранная валюта выросла в цене до 102,015 рубля впервые с 20 июля этого года.



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