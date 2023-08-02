Курс евро превысил 102 рубля впервые с 20 июля

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Курс евро поднялся выше 102 рублей впервые с 20 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Отмечается, что курс европейской валюты расчетами завтра на 12:04 вырос на 77 копеек, достигнув 101,95 рубля. До этого курс евро поднимался до 102,015 рубля.

При этом курс американской валюты вырос на 55 копеек, в данный момент доллар стоит 92,88 рубля. Стоимость юаня наоборот снизилась на 9 копеек, до 12,93 рубля.

25 июля было зафиксировано, что евро торговался ниже 100 рублей впервые с 14 июля. В этот день стоимость европейской валюты снизилась на 53,5 копейки, опустившись до 99,96 рубля. Позже стоимость евро поднялась до 100,09 рубля.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял, что в ближайшее время стоимость доллара продолжит держаться на уровне 90 рублей за единицу.

Ситуация, по его словам, остается стабильной. Особых скачков в стоимости американской валюты, вероятнее всего, не будет, предположил он.



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