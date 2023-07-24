В Госдуме спрогнозировали курс доллара на ближайшие месяцы

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Стоимость доллара сейчас держится на уровне 90 рублей и, вероятнее всего, ситуация в ближайшие месяцы не изменится. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Он отметил, что на сегодняшний день ситуация более-менее стабильна. По его словам, Центробанк тщательно контролирует ситуацию, повышая ключевую ставку. Депутат считает, что действия ЦБ "охлаждают пыл тех, кто использует валютный рынок для заработка".

"Рубль стабилизировался, и, я думаю, будет продолжать функционировать в этом диапазоне, примерно 90 рублей за доллар. Особых скачков вниз или вверх не предвидится", – заявил Аксаков.

Как ранее следовало из финансовых рисков ЦБ, падение курса рубля произошло из-за снижения продаж валютной выручки экспортерами на 22,9%. Незначительное влияние на месячную динамику курса рубля также оказали внутриполитические события 23–25 июня.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не увидел угрозы финансовой стабильности для РФ из-за падения курса рубля. Он заявил, что ситуация оказалась лучше, чем прогнозировалось.

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