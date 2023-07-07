Центробанк допустил временное снижение цен в августе-сентябре

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Центробанк (ЦБ) допустил временное снижение уровня цен в августе-сентябре 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя ЦБ Алексея Заботкина.

Общий индекс цен часто снижается в конце лета – начале осени, поэтому, возможно, так будет и в этом году, отметил он в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ допускает вероятность повышения ключевой ставки. По ее информации, проинфляционные риски сейчас превалируют, кроме того, они лишь усиливаются.

До этого зампред ЦБ Ксения Юдаева уточняла, что возвращение России к более сбалансированному бюджету поможет стабилизировать рубль. Она подчеркнула, что бесконечных ресурсов для того, чтобы стабилизировать рубль, нет.

Силуанов сообщил о замедлении инфляции в России