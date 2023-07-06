В ЦБ назвали более сбалансированный бюджет условием стабилизации курса рубля

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Возвращение России к более сбалансированному бюджету поможет стабилизировать рубль, заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

"У нас же нет бесконечных ресурсов для того, чтобы бесконечно бюджетный дефицит балансировать. Мне кажется, у нас проблема в том, что нам надо возвращаться к бюджетному правилу с точки зрения более сбалансированного бюджета, это сократит влияние бюджета на курсы", – приводит ТАСС ее слова.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина не увидела рисков в связи с падением курса рубля. Она добавила, что сейчас ЦБ не готов вмешиваться с интервенциями из-за отсутствия рисков для финстабильности.

До этого глава регулятора связала колебания рубля с влиянием динамики внешней торговли. Тем не менее она назвала плавающий курс благом, которое позволяет экономике легче абсорбировать внешние шоки.

Вместе с тем 6 июля в 10:21 по московскому времени евро прибавил в цене 2,06% и достиг 101,035 рубля. В 10:34 рост курса составил 3,04%, стоимость валюты достигла 102,007 рубля. Уже к 10:39 евро замедлил рост до 2,48% и торговался на уровне 101,46 рубля.

Курс доллара превысил 93 рубля