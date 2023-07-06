Песков прокомментировал колебания курса рубля

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Никаких вопросов по поводу макроэкономической стабильности в России не возникает, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя колебания курса рубля.

По его словам, макроэкономические показатели лучше ожидаемых. Как подчеркнул Песков, об этом в том числе речь шла на недавней встрече Михаила Мишустина с Владимиром Путиным.

Как считает представитель Кремля, значительные колебания курсов валют часто возникают из-за "спекулятивных игр". Он призвал не исключать такой фактор.

"Мы действительно все видим колебания – курс валюты растет, рубль падает. Но давайте вспомним: мы это видели несколько раз ранее. И были отскоки назад. И мы с вами знаем прекрасно, что, как правило, в таких повышениях есть значительная доля спекулятивных игр, которые, наверное, нельзя исключать и сейчас", – заключил Песков.

Курс доллара в четверг на Московской бирже поднялся выше 93 рублей, а евро впервые с марта 2022 года превысил отметку в 102 рубля, хоть и краткосрочно.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ослабление рубля вызвано влиянием динамики внешней торговли. Тем не менее глава Банка России назвала плавающий курс благом, который позволяет экономике легче абсорбировать внешние шоки.



Курс евро поднялся выше 102 рублей впервые с марта 2022 года