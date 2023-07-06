12:09Экономика
Экономист рассказал, может ли курс доллара подняться до 100 рублей
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Курс доллара в ближайшее время может ненадолго вырасти до 100 рублей. Об этом Москве 24 рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
В последнее время в России наблюдается рост курса иностранных валют. В четверг, 6 июля, в ходе торгов на Московской бирже евро впервые с 28 марта прошлого года превысило порог в 102 рубля. Доллар торговался выше 93 рублей.
По словам Беляева, на рост курса оказывают влияние информационные факторы и ажиотажный спрос.
"Инвесторы видят, что курс растет скачками по полтора рубля. И покупают еще больше валюты. Это все влияет на курс, потому что спрос на валюту увеличивается", – объясняет экономист.
Ранее в Банке России рассказали, с чем связано ослабление рубля. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, движение курса национальной валюты происходит под воздействием динамики внешней торговли. При этом в ЦБ на фоне сложившейся ситуации не видят рисков для финстабильности страны. Однако регулятор может вмешиваться с интервенциями, если они появятся, пояснила Набиуллина.
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