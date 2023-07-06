Экономист рассказал, может ли курс доллара подняться до 100 рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара в ближайшее время может ненадолго вырасти до 100 рублей. Об этом Москве 24 рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

В последнее время в России наблюдается рост курса иностранных валют. В четверг, 6 июля, в ходе торгов на Московской бирже евро впервые с 28 марта прошлого года превысило порог в 102 рубля. Доллар торговался выше 93 рублей.

По словам Беляева, на рост курса оказывают влияние информационные факторы и ажиотажный спрос.

"Инвесторы видят, что курс растет скачками по полтора рубля. И покупают еще больше валюты. Это все влияет на курс, потому что спрос на валюту увеличивается", – объясняет экономист.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик На пике ажиотажа доллар может вырасти до 100 рублей. Но этот пик очень краткосрочный. Это уже ажиотажная реакция, которая не подкреплена фундаментальными экономическими факторами. Это вопрос психологии потребления.

Ранее в Банке России рассказали, с чем связано ослабление рубля. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, движение курса национальной валюты происходит под воздействием динамики внешней торговли. При этом в ЦБ на фоне сложившейся ситуации не видят рисков для финстабильности страны. Однако регулятор может вмешиваться с интервенциями, если они появятся, пояснила Набиуллина.

