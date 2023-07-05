Эксперт рассказал, как рост курса доллара скажется на жизни россиян

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Рост курса доллара скорее негативно скажется на российском рынке, сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на экономиста Дмитрия Прокофьева.

"Для нас с вами, для потребителей, снижение стоимости своей валюты – это нехорошо. Это сокращение нашего потребления: пока что статистика показывает, что за последние 20 лет активные инвестиции и появление каких-то высококачественных российских товаров на рынке приходились на периоды крепкого рубля", – сказал Прокофьев.

Кроме того, по словам эксперта, девальвация рубля приносит несколько дополнительных десятков миллиардов рублей в бюджет страны. Он объяснил это подорожанием нефти в рублях.

Накануне курс доллара превысил 90 рублей впервые с 28 марта 2022 года. По состоянию на 14:33 по московскому времени 4 июля доллар прибавил 1,51%, поднявшись до 90,04 рубля. К 14:38 по московскому времени доллар торговался на уровне 89,96 рубля (+1,42%).

В тот же день курс евро также превысил 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года. По данным биржи, 4 июля на 13:39 по московскому времени, евро поднялся до 97,99 рубля (+1,35 рубля). При этом несколькими минутами до этого стоимость европейской валюты составляла 98,01 рубля.

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