13:38Экономика
Курс евро превысил 98 рублей впервые с марта 2022 года
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Стоимость евро на Московской бирже превысила 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Согласно данным биржи на 13:39 по московскому времени, евро поднялся до 97,99 рубля (+1,35 рубля). При этом несколькими минутами ранее стоимость европейской валюты составляла 98,01 рубля.
Между тем цена за единицу доллара выросла до 89,83 рубля (+1,13 рубля), юань подорожал до 12,41 рубля (+23 копейки).
В конце прошлой недели цена евро на бирже превысила 97 рублей. Доллар при этом стоил больше 89 рублей.
Финансовый аналитик Михаил Беляев, ранее комментируя ситуацию с долларом, предположил, что в июле стоимость валюты не превысит 84 рублей. При этом, как объяснил специалист, подобное возможно при отсутствии информационных всплесков. Подорожание американской валюты до этого эксперт связал именно с этим фактором.
Доллар и евро обновили свои максимумы
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