Инвесторы с начала года забрали из европейских фондов 27 миллиардов долларов – СМИ

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Инвесторы вывели не менее 27 миллиардов долларов из европейских фондов за 2023 год из-за утраты доверия к ним. Об этом со ссылкой на данные Bank of America сообщает Bloomberg.

Согласно представленным данным, фонды акций региона уже шестнадцать недель подряд испытывают отток инвестиций, из-за которого они лишились миллиардов долларов.

При этом только за последнюю неделю отток финансов из европейских фондов составил 4,6 миллиарда долларов. Подобная ситуация может объясняться тем, что инвесторы отдают предпочтение американским фондам, считают в издании.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия подтвердила начало рецессии в зоне евро. Перерасчет с понижением уровня экономического роста в ряде стран ЕС привел к снижению роста в еврозоне до минус 0,1% в 4 квартале 2022 года и 1 квартале 2023 года.

В Германии из-за падения ВВП страны ожидается экономический кризис. По данным Статистического агентства ФРГ, валовой внутренний продукт снижается уже второй квартал подряд, предположительно, из-за высоких цен на электроэнергию.

ФРГ ждет экономический кризис из-за падения ВВП страны – СМИ