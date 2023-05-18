Новый кризис в мировой экономике будет хуже, чем в 2008 году – инвестор Роджерс

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Мировую экономику ожидает новый кризис, который будет сильнее, чем события 2008 года, когда в США случился финансовый кризис из-за краха рынка ипотечных ценных бумаг. Об этом заявил известный американский инвестор Джим Роджерс.

"В этот раз будет хуже, чем в 2008 году, потому что долги сильно-сильно выше" – приводит его слова РИА Новости.

По мнению Роджерса, в прошлый раз проблемы в экономике произошли из-за выросшего долга, а сейчас долги выросли во многих странах мира.

Инвестор отметил, что власти США будут винить в рецессии другие государства, и никогда не признают, что допустили ошибки. Он порекомендовал крупным банковским вкладчикам в Штатах быть осторожнее и присмотреться к своему банку.

Ранее Роджерс заявил, что американский доллар начинает терять лидирующие позиции из-за госдолга США. Он также обратил внимание на то, что доллар перестал быть нейтральной валютой из-за политики Вашингтона.