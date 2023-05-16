США ждут проблемы в экономике вне зависимости от исхода выборов в 2024 году – инвестор

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США ожидают серьезные экономические проблемы вне зависимости от того, кто одержит верх на выборах 2024 года. Об этом заявил известный американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости.

"К 2025 году у экономики США будут проблемы, кто бы ни стал президентом. Неважно, кто станет президентом, у США будут проблемы", – сказал Роджерс.

По его словам, ситуация в американской экономике может ухудшиться уже к ноябрю 2024 года, что сильно снизит шансы действующего президента Джо Байдена на переизбрание.

Он также заявил, что Штаты обязательно поднимут потолок госдолга, так как ни в коем случае не доведут до объявления дефолта. Однако, по мнению Роджерса, это лишь ухудшит экономическую ситуацию в стране.

Инвестор напомнил, что ни одна страна в истории не погружалась на такую глубину долга, при этом не испытывая серьезных проблем, прежде чем разрешить ситуацию.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила, что стране грозит дефолт уже 1 июня. Она призвала конгресс принять меры по повышению или приостановке действия потолка госдолга к началу июня.

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