Эксперт оценил вероятность дефолта в США

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В США пугают друг друга катастрофой, однако позже там примут решение, в результате которого в экономической сфере все наладится. Об этом радиостанции "Комсомольская правда" рассказал экономист Никита Кричевский.

"Идет обычный торг, как это всегда бывает. За несколько дней до часа X, опять же, как всегда это бывает, они примут решение, которое, конечно, никого не устроит. Но мир будет спасен", – подчеркнул он.

По мнению эксперта, такие действия будут повторяться в США до приближения к очередному потолку.

До этого президент США Джо Байден заявил, что потенциальный дефолт в случае провала переговоров по повышению потолка госдолга окажется разрушительным для экономики страны. Американский лидер также уточнил, что, несмотря на это, он все равно намерен принять участие в саммите G7, который состоится 19–21 мая в Хиросиме.

Ранее глава министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что возможности предпринимать экстраординарные меры для предотвращения дефолта истощаются. По ее словам, ведомство использует экстраординарные меры уже на протяжении нескольких месяцев.

Байден не будет вести переговоры с конгрессом о предотвращении дефолта